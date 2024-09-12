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16:46, 12 сентября 2024Бывший СССР

Президент Литвы назвал Белоруссию источником рисков

Президент Литвы Науседа назвал Белоруссию источником рисков
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Белоруссия является источником рисков, против республики нужно ввести санкции, подобные антироссийским. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает «РБК-Украина».

«Мы смотрим на это государство без иллюзий и понимаем, что это еще один источник рисков для всех нас», — сказал он.

По его словам, на белорусской территории проводят учения с Россией. Науседа также обвинил Минск в отправке мигрантов к границе с Литвой для дестабилизации ситуации. Вильнюс требует на всех площадках ужесточить санкции против Белоруссии, отметил глава государства.

29 июня в Совете ЕС сообщили о распространении на Белоруссию ряда санкций, введенных против Москвы. Как объяснили представители Евросоюза, будет запрещена перевозка грузов автотранспортом, зарегистрированным в республике.

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