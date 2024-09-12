Президент Литвы назвал Белоруссию источником рисков

Президент Литвы Науседа назвал Белоруссию источником рисков

Белоруссия является источником рисков, против республики нужно ввести санкции, подобные антироссийским. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает «РБК-Украина».

«Мы смотрим на это государство без иллюзий и понимаем, что это еще один источник рисков для всех нас», — сказал он.

По его словам, на белорусской территории проводят учения с Россией. Науседа также обвинил Минск в отправке мигрантов к границе с Литвой для дестабилизации ситуации. Вильнюс требует на всех площадках ужесточить санкции против Белоруссии, отметил глава государства.

29 июня в Совете ЕС сообщили о распространении на Белоруссию ряда санкций, введенных против Москвы. Как объяснили представители Евросоюза, будет запрещена перевозка грузов автотранспортом, зарегистрированным в республике.