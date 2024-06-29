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12:43, 29 июня 2024Экономика

ЕС распространил на Белоруссию ряд введенных против России санкций

В ЕС заявили о распространении на Белоруссию ряда введенных против РФ санкций

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Совете Европейского союза (ЕС) заявили о распространении на Белоруссию ряда санкций, введенных против России, передает ТАСС.

Представители ЕС пояснили, что будет запрещена перевозка грузов автотранспортом, включая прицепы и полуприцепы, зарегистрированным в Белоруссии.

До этого стало известно, что лидеры ЕС захотели создать новый режим санкций против России из-за ее якобы «дестабилизирующих действий за рубежом».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Евросовете призвал усилить давление на Россию. Он также потребовал от Запада передать Украине системы противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.

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      Анна Щербакова
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