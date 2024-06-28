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02:51, 28 июня 2024Мир

В Евросоюзе захотели создать новый режим санкций против России

Лидеры Евросоюза выступили за создание нового режима санкций в отношении России
СюжетСанкции против России:

Фото: Sara Kurfeß / Unsplash

Лидеры Европейского союза (ЕС) захотели создать новый режим санкций против России из-за ее якобы «дестабилизирующих действий за рубежом». Об этом говорится в документе, принятом по итогам саммита.

«Евросовет повторяет свой призыв к Совету (ЕС) продолжать работу над новым режимом санкций», — уточняется в документе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Евросовете призвал усилить давление на Россию. Он также потребовал от Запада передать Украине системы противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.

Тем временем зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отреагировал на создание ЕС механизма изъятия российских активов через суд. Он усомнился в возможности роста исков в отношении России со стороны представителей Евросоюза.

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      Маргарита Пименова
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