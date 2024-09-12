Психолог раскрыла способы справиться с эмоциональным выгоранием

Психолог Гаудиум: выгорание лучше побороть до появления проблем со здоровьем

Эмоциональное выгорание лучше предотвратить до того, как оно начнет влиять на здоровье. Способы справиться с проблемой раскрыла психолог Аполлинария Гаудиум, передает РИАМО.

Основными симптомами выгорания являются постоянная усталость, опустошение и апатия, проблемы с вкусовыми ощущениями и однообразная эмоциональная палитра. Из такого состояния следует выбираться на стадии зарождения, иначе оно может сказаться на физиологии.

По словам Гаудиум, чаще всего от выгорания страдают трудоголики и перфекционисты. «В основном это профессиональное заболевание топ-менеджеров и предпринимателей», — отметила она.

Чтобы не допустить выгорания, психолог посоветовала вносить разнообразие в привычный распорядок жизни. Помогут в том числе прогулки на свежем воздухе, походы в театр или кино. На пользу также пойдут медитация и смена ритма — например, чередование недели активного отдыха с неделей более размеренной жизни. Главным фактором Гаудиум назвала присутствие в жизни приятных эмоций.

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