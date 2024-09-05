Врач дал советы по возвращению в рабочий ритм после отпуска

Врач Петелин: после отпуска нагрузку на работе нужно повышать постепенно

После отпуска нагрузку на работе стоит повышать постепенно. Советы по возвращению в рабочий ритм россиянам дал ассистент кафедры психиатрии и психосоматики Сеченовского Университета Дмитрий Петелин, передают «Известия».

По словам эксперта, адаптироваться к рабочему режиму можно за три-четыре дня. За один-два дня до окончания отпуска врач рекомендует вспомнить рабочие обязанности. Например, проверить рабочую почту и написать сообщения коллегам.

«Накануне полезно составить план рабочих дел, распределить их по важности и выделить наиболее срочные. В первый день стоит сосредоточиться именно на них и не перегружать себя второстепенными задачами — нагрузку стоит повышать постепенно в течение недели», — добавил Петелин.

Врач также отметил, что при адаптации играет роль длительность отдыха. Зачастую имеют значение и личные предпочтения человека, однако в целом после двухнедельного отпуска настроиться на рабочий лад проще, чем после месячного перерыва.

Ранее психотерапевт Сергей Кузнецов оценил необходимость уходить в отпуск летом. По его словам, устраивать отдых от работы в определенное время года необязательно.