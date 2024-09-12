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18:23, 12 сентября 2024Бывший СССР

Пушилин рассказал о ходах ВСУ в населенных пунктах ДНР

Пушилин: ВСУ оборудуют укрепления и ходы в населенных пунктах ДНР

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудуют укрепления и системы ходов в населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Пушилин посетил взятые под контроль Вооруженными силами (ВС) России населенные пункты западнее Авдеевки и на покровском направлении. Он отметил, что части ВСУ основательно укреплялись на ранее занятых ими территориях.

«Частный сектор перерыт системой ходов, много забетонированных укрытий. Но это не останавливает наших ребят», — подчеркнул глава ДНР и добавил, что в этих населенных пунктах предстоит большая работа по разминированию.

Ранее стало известно об обходе частями ВС России укреплений Покровска. Как отмечалось, российские военные фактически вбили клин между Покровском и Селидово.

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      Алевтина Запольская
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