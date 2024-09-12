Путину рассказали о прошедших в Киеве переговорах Моди и Зеленского

Песков: советник Моди рассказал Путину детали переговоров с Зеленским

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал рассказал президенту России Владимиру Путину детали переговоров индийского премьера Нарендры Моди с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Советник Довал рассказал президенту Путину основное содержание контактов Моди в Киеве, а также об концепции подхода премьера Индии к урегулированию конфликта на Украине. Но важно отметить, что при этом не было речи о каком-то стройном мирном плане», — отметил представитель Кремля.

Также Песков уточнил, что советник индийского премьера не передавал Путину никаких посланий от Зеленского.

Ранее стало известно, что Аджит Кумар Довал расскажет Владимиру Путину о дискуссиях, прошедших в ходе переговоров Нарендры Моди с Владимиром Зеленским в Киеве. По словам советника, несмотря на то, что встреча политиков проходила в закрытом формате, он присутствовал на ней и был свидетелем разговора индийского главы парламента и президента Украины.