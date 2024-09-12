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14:56, 12 сентября 2024Мир

Путину расскажут о прошедших в Киеве переговорах Моди и Зеленского

Советник Моди Довал расскажет Путину о прошедших переговорах с Зеленским

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал расскажет президенту России Владимиру Путину о дискуссиях, прошедших в ходе переговоров индийского премьера Нарендры Моди с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

«[Моди] хотел, чтобы я приехал лично и рассказал вам о прошедших переговорах, это был закрытый формат», — обратился он к российскому президенту.

По словам Довала, несмотря на то, что встреча политиков проходила в закрытом формате, он присутствовал на ней и был свидетелем разговора индийского главы парламента и президента Украины.

Ранее Путин предложил провести отдельную двустороннюю встречу с Моди на саммите БРИКС в Казани 22 октября. Глава России хочет подвести итоги совместной работы с индийским коллегой по реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита премьера в Москву.

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      Виктория Кондратьева
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