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14:34, 12 сентября 2024Мир

Путин захотел встретиться с премьером Индии

Путин предложил провести встречу с премьером Индии Моди на саммите БРИКС

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил провести отдельную двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите БРИКС в Казани 22 октября. Об этом российский лидер заявил на переговорах с советником индийского премьера по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом, сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Мы ждём господина Моди в Казани. Я предлагаю провести нам и двустороннюю встречу 22 октября в Казани, для того чтобы подвести итоги нашей совместной работы по реализации договорённостей, достигнутых в ходе его визита в Москву, и наметить перспективы на ближайшее будущем», — сказал глава государства.

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