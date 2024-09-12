Путин захотел встретиться с премьером Индии

Путин предложил провести встречу с премьером Индии Моди на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин предложил провести отдельную двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите БРИКС в Казани 22 октября. Об этом российский лидер заявил на переговорах с советником индийского премьера по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом, сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Мы ждём господина Моди в Казани. Я предлагаю провести нам и двустороннюю встречу 22 октября в Казани, для того чтобы подвести итоги нашей совместной работы по реализации договорённостей, достигнутых в ходе его визита в Москву, и наметить перспективы на ближайшее будущем», — сказал глава государства.