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12:31, 12 сентября 2024Россия

Раскрыты подробности пожара на входящем в оборонно-промышленный комплекс заводе в России

На заводе «Омсктрансмаш» заявили, что пожар произошел при ремонте крыши

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

Пожар на входящем в оборонно-промышленный комплекс заводе в России произошел при ремонте крыши. Подробности раскрыли в пресс-службе «Омсктрансмаша», пишет Om1.ru.

На предприятии заявили, что возгорание произошло при проведении ремонта крыши подрядной организацией. Там также назвали происшествие локальным.

«На производственном процессе данный инцидент не отразился. Пострадавших нет. Прибывшие на место силы МЧС завершают работу по ликвидации возгорания», — отметили в пресс-службе завода.

О пожаре на «Омсктрансмаше» стало известно после сообщения губернатора Омской области Виталия Хоценко. Позже появилось видео пожара, на котором видно, как черные клубы дыма возвышаются над городом, пожар было видно с разных точек Омска.

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      Елена Торубарова
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