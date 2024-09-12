Пожар на входящем в оборонно-промышленный комплекс российском заводе попал на видео

Опубликовано видео пожара на заводе «Омсктрансмаш»

На входящем в оборонно-промышленный комплекс российском заводе «Омсктрансмаш» вспыхнул пожар. Происшествие попало на видео, кадры публикует Om1.ru в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как черные клубы дыма возвышаются над городом. К месту происшествия направилась пожарная техника. Издание сообщает, что к тушению пожара на российском предприятии привлекли 61 человека и 18 единиц техники, пожарные машины продолжают съезжаться к территории завода.

На предприятии изданию подтвердили факт возгорания, произошедшего при проведении ремонта, заявив, что «на производственном процесс инцидент не отразился».

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что пожар произошел на крыше одного из цехов завода, никто не пострадал.

Завод «Омсктрансмаш» входит в состав концерна «Уралвагонзавод» и производит военную технику, в частности тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».