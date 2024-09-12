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17:23, 12 сентября 2024Экономика

Россиян предупредили о риске изъятия дач

В Росреестре разъяснили действие нового закона об освоении земельных участков

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Россияне рискуют лишиться дачи, если не будут осваивать земельный участок в течение трех лет. Механизм и нюансы действия нового закона разъяснил гражданам глава Росреестра Олег Скуфинский, пишет РБК.

«Если человек приобрел участок или, например, получил его по наследству, бывает, что участок заболочен, зарос растительностью. Человеку нужно время для проектирования дома, чтобы подвести соответствующие коммуникации», — рассказал глава ведомства.

Скуфинский пояснил, что поэтому закон и добавил дополнительные три года — по истечении этого срока начнется отсчет ранее установленного законодательством периода. Глава Росреестра также уточнил, как будет работать механизм. Если контрольно-надзорные органы выяснят, что землю не используют в течение трех лет, собственник участка сначала получит предупреждение. Затем в течение 6 месяцев он должен устранить нарушения.

Если же за полгода ничего не изменится, то Росреестр в течение 30 дней через уполномоченный орган вправе инициировать судебный процесс об изъятии участка. При этом закон не предусматривает ни новых оснований для лишения земли, ни новых штрафов, подчеркнул Скуфинский.

Ранее россиянам рассказали, сколько домов можно возвести на дачном участке. По словам экспертов, на федеральном уровне число не зафиксировано — главным регулятором выступают Правила землепользования и застройки, которые устанавливают региональные власти.

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      Нина Ташевская
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