Россиянам предложили отказаться от кофе ради покупки жилья

Россиянам придется на 199 лет отказаться от кофе ради покупки квартиры в Москве

Ради покупки квартиры в Москве россиянам придется на много лет отказаться от кофе, такси и ресторанов. Такой вывод сделали аналитики международной компании по подбору недвижимости в Москве и Дубае «Бюро Негинского», с результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

При расчете эксперты учитывали среднюю стоимость столичной «однушки» (25 миллионов рублей), а также среднюю стоимость чашки кофе (169 рублей), средний чек на поход в ресторан (933 рубля) и поездку на такси (470 рублей). Выяснилось, что в месяц россияне тратят на кофе около 10,4 тысячи рублей, на рестораны или доставку еды — 7,4 тысячи рублей, на такси — 29,1 тысячи рублей.

Так, чтобы приобрести жилье в Москве, россиянину придется не ездить на такси 71 год или отказаться от 53,1 тысячи поездок. Если экономить только на кофе, копить придется 199 лет (148 тысяч чашек кофе). При отказе от походов в ресторан нужная сумма освободится только через 279 лет (26,7 тысячи посещений в ресторана).

Ранее агентство «Метриум» раскрыло стоимость самой дешевой квартиры в Москве. Наиболее доступный объект в столице можно приобрести за 4,2 миллиона рублей.