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17:10, 12 сентября 2024Экономика

Россияне назвали самую престижную профессию

ВЦИОМ: рейтинг престижных профессий возглавили айтишники и врачи

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Профессии специалиста в сфере IT и врача россияне находят самыми престижными. Такие результаты показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В пользу этих двух профессий высказались по 32 процента опрошенных граждан. На втором месте (по 17 процентов) расположились силовики и рабочие специальности. В то же время авторитет педагога снизился. В 2024 году за эту профессию высказались 13 процентов респондентов, хотя в 2023 году их было 16 процентов, а в 2021 году 19 процентов.

В топ-5 престижных профессий также вошли инженеры (11 процентов) и юристы (девять процентов). В целом, как отмечают социологи, в стране наблюдается взлет популярности инженерных специальностей. Если в 2006 году их считали престижными только два процента респондентов, то с 2018 года этот показатель растет. А вот к профессиям юриста и экономиста российское общество стало охладевать. В пользу первой в 2006 году высказывались 28 процентов, а в 2024 году лишь девять процентов. Еще хуже обстоит дело с экономистами — с 30 процентов в 2006 году их престиж упал до семи процентов за последние два года.

«Все сошлось» в отношении айтишников. Россияне считают их труд не только самым престижным, но и доходным (30 процентов).

«Можно сказать, что ИТ-отрасль воспринимается как "эталонная" в плане материального благополучия и общественного признания», — пишут социологи.

Они также обратили внимание, что после начала специальной военной операции россияне в три раза чаще стали говорить о силовиках как о доходной профессии. В 2021 году речь шла о пяти процентах, а в 2024 году уже о 14 процентах.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, самыми востребованными профессиями в России стали инженерные и рабочие специальности. Особенно министр выделил сварщиков и операторов станков с ЧПУ (числовым программным управлением).

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