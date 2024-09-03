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18:18, 3 сентября 2024Экономика

Россиянам назвали самые востребованные профессии

Глава Минтруда Котяков назвал самые востребованные профессии в России

Фото: Freepik

Самыми востребованными профессиями в России стали инженерные и рабочие специальности. Об этом в ходе рабочей поездки в Самару рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков, его цитирует РИА Новости.

Кроме того, высокий спрос на российском рынке труда на IT-специалистов. В производственной сфере министр назвал особенно востребованными профессии сварщиков и операторов станков с ЧПУ (числовым программным управлением). По прогнозам Котякова, в ближайшую пару лет структура востребованных профессий останется неизменной.

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Глава ведомства отметил при этом, что возросший спрос на определенных сотрудников нивелируется благодаря внедряемым предприятиями программам подготовки. Так, в рамках нацпроекта «Кадры» выделен отдельный блок переподготовки работающих специалистов, акцент в нем будет сделан на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и обрабатывающей промышленности, добавил он.

Ранее о способе побороть кадровый голод в ключевых отраслях российской экономики за счет массового переобучения специалистов сообщила газета «Ведомости». Согласно основным положениям федерального проекта «Активные меры содействия занятости», российские учебные учреждения должны будут выпускать по 250 тысяч специалистов для нужд ключевых отраслей национальной экономики в период с 2025 по 2030 год. Таким образом, за ближайшие шесть лет программы переобучения, как ожидается, должны будут пройти в общей сложности 1,5 миллиона человек.

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