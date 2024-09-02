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07:31, 2 сентября 2024Экономика

В России нашли способ побороть кадровый голод

«Ведомости»: в РФ хотят переобучить 1,5 млн работников для приоритетных отраслей

Фото: Christin Hume / Unsplash

В правительстве нашли способ побороть кадровый голод в ключевых отраслях российской экономики за счет массового переобучения специалистов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федеральный проект «Активные меры содействия занятости».

Уточняется, что этот проект станет частью нового национального проекта «Кадры». Ответственным ведомством за реализацию намеченного плана будет Минтруд.

Согласно основным положениям документа, российские учебные учреждения должны будут выпускать по 250 тысяч специалистов для нужд ключевых отраслей национальной экономики в период с 2025 по 2030 год. Таким образом, за ближайшие шесть лет программы переобучения, как ожидается, должны будут пройти в общей сложности 1,5 миллиона человек.

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В правительстве также рассчитывают значительно поднять показатель трудоустройства выпускников. Планируется, что за шесть лет в первый год после завершения обучения эта планка вырастет до 77 процентов, а во второй год после выпуска — до 81,4 процента.

Ранее в Центробанке (ЦБ) сообщили о рекордном падении уровня обеспеченности российских компаний кадрами. Так, по данным регулятора, по итогам второго квартала показатель снизился до отметки -30,8 пункта, что стало минимальным значением за всю историю статистических наблюдений. Кадровый голод затронул практически все ключевые отрасли, включая IT-сектор, транспорт и логистику, а также производственную сферу.

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      Анатолий Акулов
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