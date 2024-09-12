Россияне рискуют лишиться дачи по новому закону об освоении земли. Власти разъяснили, как этого избежать

Глава Росреестра Скуфинский объяснил действие закона об освоении дачных участков

Россияне рискуют лишиться дачи, если не будут осваивать земельный участок в течение трех лет. Механизм и нюансы действия нового закона разъяснил гражданам глава Росреестра Олег Скуфинский.

Если человек приобрел участок или, например, получил его по наследству, бывает, что участок заболочен, зарос растительностью. Человеку нужно время для проектирования дома, чтобы подвести соответствующие коммуникации Олег Скуфинский глава Росреестра

Он пояснил, что поэтому закон и добавил дополнительные три года — по истечении этого срока начнется отсчет ранее установленного законодательством периода.

Глава Росреестра разъяснил механизм работы закона

Глава Росреестра также уточнил, как будет работать механизм. Если контрольно-надзорные органы выяснят, что землю не используют в течение трех лет, собственник участка сначала получит предупреждение. Затем в течение 6 месяцев он должен устранить нарушения.

Если же за полгода ничего не изменится, то Росреестр в течение 30 дней через уполномоченный орган вправе инициировать судебный процесс об изъятии участка.

Наша основная задача — стимулировать людей использовать участок по целевому назначению и вовлекать землю в оборот Олег Скуфинский глава Росреестра

Он подчеркнул, что закон не устанавливает ни новых оснований для изъятия, ни дополнительных штрафов.

Депутат предупредил россиян об ответственности за состояние участков

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предупредил, что владельцам дачных участков стоит помнить об ответственности за ненадлежащее состояние земли. Основной задачей землевладельца, по его словам, является демонстрация активного использования земли.

Если ваш участок заболочен или требует серьезных работ по улучшению, не отчаивайтесь. Закон дает вам три года на проведение подготовительных мероприятий Сергей Гаврилов депутат Госдумы

Регулярные визиты на участок и проведение на нем работ — ключевой момент в данном вопросе. Для поддержания участка в хорошем состоянии достаточно регулярно косить траву, убирать сорняки и мусор, заключил парламентарий.

Росреестр определил признаки заброшенных и подлежащих изъятию дачных участков

В августе Росреестр определил признаки заброшенных и подлежащих изъятию дачных участков и земель под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). У россиян смогут отбирать неиспользуемую землю, если таковой ее признают надзорные органы.

По новым нормам одним из признаков неиспользуемого участка является отсутствие на нем фундамента для будущего дома. Кроме того, если в течение пяти лет не зарегистрировать построенный на участке дом, землю также могут изъять. То же грозит, если на территории есть постройки, но они не используются по целевому назначению.

Еще один признак неиспользования земли по критериям Росреестра — частично разрушенный садовый дом. В котором, например, провалилась крыша или нет окон. В этом случае изъять такие участки могут, если там не проводили ремонт пять и более лет.

