Россияне заметили в небе необычное свечение

Жители Омска заметили в небе необычное свечение после запуска ракеты

Россияне заметили в небе над Омском необычное свечение, которое появилось в результате успешного запуска ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Об этом сообщает «Город55».

Глава омского планетария Владимир Крупко рассказал, что космических медуз в небе видно не было, но яркие огни от ракеты удивили местных жителей.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-26» состоялся 11 сентября в 19:23 по московскому времени со стартовой площадки №31 космодрома Байконур. На околоземной орбите экипаж «Союза МС-26» пробудет до 1 апреля 2025 года.

