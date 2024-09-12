Россиянин расправился с обидевшим мать соседом и открыл огонь по полицейским

В Дагестане мужчина убил соседа и стрелял по полицейским

В Республике Дагестан задержали 45-летнего местного жителя, который расправился с 24-летним соседом. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, мужчины вместе работали и проживали рядом. Потерпевший нелестно высказался о матери старшего коллеги, тот в ответ потребовал сатисфакции за нанесенную обиду и предложил встретиться, чтобы «разобраться по-мужски» на окраине села Верхнее Казанище. Там мужчина дважды выстрелил в молодого человека, а когда тот перестал подавать признаки жизни, вернулся и рассказал обо всем брату, который вызвал полицию. Когда силовики подъехали к дому, подозреваемый открыл по ним огонь. Отстреляв все патроны, он сдался.

В отношении задержанного завели уголовное дело о расправе над соседом и покушении на полицейских.

4 сентября сообщалось, что в Амурской области расправившийся с соседом россиянин пытался обмануть следователей и создать алиби.