Расправившийся с соседом россиянин пытался обмануть следователей и создать алиби

Жителя поселка Магдачи отправили в СИЗО по делу о расправе над соседом

В Амурской области жителя поселка Магдачи отправили в СИЗО по делу о расправе над соседом. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 16 августа мужчины распивали алкоголь в квартире обвиняемого. В какой-то момент между ними случился конфликт, и взявшийся за нож хозяин нанес гостю несовместимые с жизнью раны. Осознав, что ему грозит тюрьма, владелец жилплощади решил обмануть следствие и создать себе алиби. Злоумышленник вывез тело на карьер и закопал. Однако следственной группе удалось установить причастность обвиняемого к расправе.

С учетом собранных доказательств мужчина признал свою вину и указал на место, где спрятал усопшего.

3 сентября в Свердловской области мужчина забил лопаткой возвращавшуюся с рыбалки жену.