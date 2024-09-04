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20:42, 4 сентября 2024Силовые структуры

Расправившийся с соседом россиянин пытался обмануть следователей и создать алиби

Жителя поселка Магдачи отправили в СИЗО по делу о расправе над соседом

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Амурской области жителя поселка Магдачи отправили в СИЗО по делу о расправе над соседом. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 16 августа мужчины распивали алкоголь в квартире обвиняемого. В какой-то момент между ними случился конфликт, и взявшийся за нож хозяин нанес гостю несовместимые с жизнью раны. Осознав, что ему грозит тюрьма, владелец жилплощади решил обмануть следствие и создать себе алиби. Злоумышленник вывез тело на карьер и закопал. Однако следственной группе удалось установить причастность обвиняемого к расправе.

С учетом собранных доказательств мужчина признал свою вину и указал на место, где спрятал усопшего.

3 сентября в Свердловской области мужчина забил лопаткой возвращавшуюся с рыбалки жену.

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      Владимир Седов
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