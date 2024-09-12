Россиянка лишила бывшего мужа «гробовых» за не вернувшегося с СВО сына

Жительница ХМАО лишила бывшего мужа выплат за не вернувшегося с СВО сына

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) лишила бывшего мужа «гробовых» выплат за не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) сына. Об этом сообщает сетевое издание Muksun.fm.

Солдата не стало в феврале этого года. Когда мать увидела в списке лиц, имеющих право на получение выплат, его биологического отца, она обратилась в суд. В исковом заявлении россиянка указала, что мужчина не участвовал в воспитании ребенка.

Суд встал на сторону истицы и лишил отца военнослужащего всех выплат.

Ранее аналогичный случай произошел в Волгограде. Там отец другого бойца СВО не только не проявлял интереса к жизни сына, но и уклонялся от уплаты алиментов. Мужчина даже не приехал на похороны своего ребенка.

