Мать не вернувшегося с СВО бойца лишила его отца «гробовых» выплат

Мать бойца СВО засудила его отца после смерти сына

Жительница Волгограда лишила отца участника специальной военной операции (СВО) «гробовых» выплат. Об этом сообщает сетевое издание Volganet.net.

После того, как солдат не вернулся из зоны боевых действий, женщина узнала, что на получение выплат претендует и его отец. В районном суде россиянка смогла доказать, что ее бывший сожитель не участвовал в воспитании ребенка и уклонялся от уплаты алиментов. Мужчина даже не приехал на похороны бойца.

Суд встал на сторону матери бойца. Ответчик не согласился с решением и обжаловал его. Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Ранее в Петербурге сестре другого бойца СВО отказали в получении «гробовых» из-за его последнего диагноза. В Минобороны сообщили, что мужчина не был ранен, а серьезно заболел, и спасти его не удалось.

