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07:27, 12 сентября 2024Путешествия

Россиянка описала отдых в отеле Японии фразой «завтрак вызвал бесконечное недоумение»

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Российская туристка побывала в Японии в сентябре и описала отдых в отеле фразой «завтрак вызвал бесконечное недоумение». Своими впечатлениями девушка поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщила, что остановилась в бюджетном отеле Toyoko Inn Kyobashi Sakuranomiya за 5,8 тысячи рублей в сутки. В эту стоимость был включен завтрак в формате «буфет». Девушка пожаловалась, что в этой сети гостиниц действует «правило минимизации неликвида».

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Соотечественница объяснила, что вся еда готовилась к 6:30 утра и ее выдача не увеличивалась при повышенном спросе. «То есть, полный ассортимент буфета можно получить примерно в первые 1,5 часа, а проспавшие постояльцы будут доедать то, что осталось», — пояснила путешественница.

Более того, россиянка сообщила, что ассортимент «шведского стола» сильно отличается от отеля к отелю. По ее словам, весной в отеле Toyoko Inn Hankyu Juso каждое утро подавали суп, рис, курицу, рыбу, а также с десяток закусок и маринадов, как это принято в национальной японской кухне.

«Основываясь на этом опыте, в сентябре мы даже не рассматривали другие сети отелей, но по факту заселения обнаружили на завтраках только рисовые конвертики с начинкой из шпината или соленой икры минтая и унылый суп мисо практически без водорослей и тофу, — добавила она. — И все это, к сожалению, удручающе невкусно».

Ранее другая российская туристка побывала в Японии и раскрыла траты на поездку. Девушка указала, что билеты на самолет купила на сайте авиакомпании AirChina. Они обошлись примерно в 900 евро на двоих.

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      Фариза Бацазова
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