Россиянка жестоко избила сына на улице и попала на видео

В Стерлитамаке женщина избила сына на улице

В Стерлитамаке женщина жестоко избила сына на улице. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел возле дома быта. Со слов очевидцев, во время прогулки ребенок начал баловаться и убегать от матери, и тогда россиянка схватила его и начала с силой шлепать.

На кадрах видно, как женщина бьет лежащего на асфальте мальчика, затем поднимает его за грудки и кричит: «Куда убегал без меня?» Ребенок при этом плачет.

Очевидцы рассказали каналу, что шлепки «были такими мощными, что крик был слышен на всю улицу».

Ранее жительница Махачкалы избила младенца во время онлайн-трансляции. Она несколько раз ударила ребенка во время пеленания.