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16:42, 12 сентября 2024Забота о себе

Россиянкам назвали заметные на первом свидании признаки психопата

Психолог Зберовский: со свидания нужно уходить, если мужчина скрывает биографию

Фото: Tim Foster / Unsplash

Внимательность на первом свидании поможет распознать нарцисса, токсичного человека или психопата, рассказал психолог Андрей Зберовский. Самые заметные признаки таких людей он назвал россиянкам в беседе с «Вечерней Москвой».

Психолог отметил, что при первой встрече нездоровый человек может находиться в периоде стабилизации, поэтому покажется женщине улыбчивым и радостным, однако со временем он может стать агрессивным. Но несколько признаков, по словам Зберовского, должны насторожить девушку — например, со свидания нужно уходить, если визави скрывает факты своей биографии. «У людей с психопатическими замашками очень ломаная линия жизни: неоконченное образование, частая смена рабочего места и партнеров по жизни. Поэтому важно попытаться узнать что-то из биографии человека на первом свидании», — сказал он.

Кроме того, Зберовский посоветовал избегать мужчин, эксплуатирующих образ жертвы: такие потенциальные партнеры жалуются на трудное детство и других женщин, чтобы выяснить, будет ли новая партнерша им сочувствовать. Кроме того, нездоровые люди резко обижаются на не понравившуюся шутку или фразу женщины при первой встрече, обратил внимание он.

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Психолог рассказал, что опасные люди также пытаются управлять женщиной с первой встречи, вторгаться в ее личное пространство, диктовать свои правила и манипулировать — так они пытаются оценить, будет женщина их слушаться или нет.

Ранее клинический и семейный психолог Марина Щеглова назвала способ, который может помочь убедить вторую половинку обратиться к специалисту. По ее словам, важно побудить партнера дойти до семейного психолога, а не заставить его поверить в эту помощь.

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      Александра Лисица
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