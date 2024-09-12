Россиянкам назвали заметные на первом свидании признаки психопата

Психолог Зберовский: со свидания нужно уходить, если мужчина скрывает биографию

Внимательность на первом свидании поможет распознать нарцисса, токсичного человека или психопата, рассказал психолог Андрей Зберовский. Самые заметные признаки таких людей он назвал россиянкам в беседе с «Вечерней Москвой».

Психолог отметил, что при первой встрече нездоровый человек может находиться в периоде стабилизации, поэтому покажется женщине улыбчивым и радостным, однако со временем он может стать агрессивным. Но несколько признаков, по словам Зберовского, должны насторожить девушку — например, со свидания нужно уходить, если визави скрывает факты своей биографии. «У людей с психопатическими замашками очень ломаная линия жизни: неоконченное образование, частая смена рабочего места и партнеров по жизни. Поэтому важно попытаться узнать что-то из биографии человека на первом свидании», — сказал он.

Кроме того, Зберовский посоветовал избегать мужчин, эксплуатирующих образ жертвы: такие потенциальные партнеры жалуются на трудное детство и других женщин, чтобы выяснить, будет ли новая партнерша им сочувствовать. Кроме того, нездоровые люди резко обижаются на не понравившуюся шутку или фразу женщины при первой встрече, обратил внимание он.

Психолог рассказал, что опасные люди также пытаются управлять женщиной с первой встречи, вторгаться в ее личное пространство, диктовать свои правила и манипулировать — так они пытаются оценить, будет женщина их слушаться или нет.

Ранее клинический и семейный психолог Марина Щеглова назвала способ, который может помочь убедить вторую половинку обратиться к специалисту. По ее словам, важно побудить партнера дойти до семейного психолога, а не заставить его поверить в эту помощь.