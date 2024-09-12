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20:18, 12 сентября 2024Силовые структуры

Российский боксер-любитель забил дядю за пристрастие к алкоголю

В Омске боксер-любитель разозлился на пьющего дядю и забил его до смерти

Фото: freepik / Freepik

В Омске 31-летний боксер-любитель предстанет перед судом за учиненную над родственником расправу. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 7 июня 2024 года в квартире по улице Рождественского 31-летний ранее судимый боксер-любитель избил своего 52-летного дядю за пристрастие к алкоголю, в результате чего тот получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудниками правоохранительных органов подозреваемый был задержан.

Уголовное дело расследовалось по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Обвиняемому на время следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Ранее конфликт из-за затушенной об пол сигареты закончился расправой над пенсионером.

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      Артем Соколов
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