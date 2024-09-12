Российского учителя уволили после скандала с танцами на пилоне

Учителя из Хабаровска уволили после скандала с танцами на пилоне

Учителя из Хабаровска Даниила Малявина уволили после скандала с танцами на пилоне. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, молодой российский учитель увлекался танцами, поэтому, помимо преподавания биологии, географии и химии в общеобразовательной школе, также ставил хореографию в одной из гимназий города, будучи руководителем внеурочного танцевального коллектива. Для учеников одной из школ города он поставил бал, за что получил награду от чиновников.

В свободное от работы время он увлекался танцами на пилоне — одно из видео с этих занятий увидели родители учеников, которые попросили экс-депутата законодательного собрания края Светлану Изотову обратиться в прокуратуру. После скандала мужчину уволили. Как утверждает канал, общественники намерены добиться того, чтобы Малявина и вовсе больше не допускали к работе с детьми.

Педагог также прокомментировал ситуацию каналу, заявив, что собирается обращаться к губернатору края. По его словам, хореографией он занимался профессионально, вел танцевальные группы, но давно оставил это в прошлом.

«Во времена студенчества я уже занимался преподавательской деятельностью, но преподавателем был по танцам. Это видео было раньше на странице "ВКонтакте" для того, чтобы привлекать людей ко мне в группу — группа была 18+, и несовершеннолетних там не было. Видео было удалено еще в 2022 году, как только я первый раз перешагнул порог школы», — заверил Малявин.

Педагог считает, что видео могли сохранить до удаления из сети, после чего оно «всплыло». «В общественном доступе этого ролика уже давно нет. И то, что его достали, для меня было большим шоком», — заключил он.

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