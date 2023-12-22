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17:29, 22 декабря 2023Россия

В элитной московской школе решили судьбу нарисовавшего свастику на доске учителя

Из московской школы №1619 уволили нарисовавшего свастику на доске учителя

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В элитной московской школе №1619 имени Цветаевой решили судьбу учителя информатики Сергея Аверьянова, нарисовавшего свастику на доске, — педагога уволили. Об этом пишет Baza в Telegram.

Издание также обратило внимание, что с сайта образовательного учреждения пропала вся информация о 41-летнем преподавателе.

27 ноября Аверьянов прямо во время урока нарисовал на доске свастику и под ней оставил надпись со словами «Слава Украине». После этого учителем заинтересовалась полиция. В результате его оштрафовали на 40 тысяч рублей по административной статье о дискредитации Российской армии.

Ранее, в мае 2022 года, в Южноуральске в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России обвинили 63-летнюю учительницу, которая публично высказывала свое отношение к специальной военной операции. О словах женщины своим родителям рассказали четвероклассники. В результате россиянку оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье.

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      Константин Лысяков
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