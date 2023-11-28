Московского учителя информатики оштрафовали за надпись на доске

В Москве учителя информатики оштрафовали на 40 тысяч руб. за дискредитацию ВС РФ

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал учителя информатики элитной столичной гимназии №1619 имени Цветаевой Сергея Аверьянова на 40 тысяч рублей за дискредитацию Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что 27 ноября на уроке учитель нанес на интерактивную доску надпись, содержание которой было направлено на дискредитацию использования Вооруженных сил (ВС) РФ. Преподавателя признали виновным по статье 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России») КоАП РФ.

Ранее 28 ноября сообщалось, что Аверьянова отстранили от работы. Это произошло после жалобы гимназистов. Они рассказали другим учителям, что Аверьянов нарисовал свастику и под ней оставил надпись, содержащую выражение «Слава Украине».

До этого сообщалось, что в Южноуральске наказали 63-летнюю учительницу за дискредитацию военных и негативные высказывания на уроке о специальной военной операции России.