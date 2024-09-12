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16:07, 12 сентября 2024Путешествия

Семья отдала за отдых в Турции 715 тысяч рублей и провела сутки в аэропорту с гнилой едой

Daily Mail: семья британцев лишилась отпуска из-за просроченного паспорта

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Семья из Великобритании отдала за отдых в Турции 715 тысяч рублей и лишилась отпуска из-за просроченного паспорта сына. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 28-летняя Эмбер Махерлохнан из Льюиса вылетела в Анталью с сыном. С ними также были ее 31-летний бойфренд со своим ребенком. В аэропорту Лондона никто не заметил просроченный документ мальчика, однако в Турции во время прохождения паспортного контроля отдыхающих задержали.

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Оказалось, что срок действия паспорта ребенка истек 16 апреля 2024 года. Это заставило сотрудников службы безопасности насторожиться: мать и сына допросили и поместили в комнату с другими задержанными пассажирами. По словам Эмбер, им давали мало воды и еды, которая оказалась гнилой. При этом к британцам относились, словно к преступникам. Семья провела в аэропорту почти сутки, после чего их за собственный счет отправили обратно в Лондон.

При этом бойфренд женщины вместе со своим ребенком остался в Турции — им въезд разрешили. «Я больше никогда в жизни такого не допущу. Буду теперь очень осторожна», — заключила британка.

Ранее российского туриста отказались пускать на рейс авиакомпании Azur Air в Турцию из-за ошибки в паспорте. Оказалось, что в графе места рождения у мужчины было указано «Ермь» вместо Перми.

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