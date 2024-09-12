Серийный испражнитель осквернил Чебурашку в российском городе

Неизвестный из Волжского испражнился на статую Чебурашки

В городе Волжском неизвестный испражнился на статую Чебурашки, установленную рядом с одной из школ. Подобный инцидент происходит не впервые, сообщает V1.ru.

На появившихся в сети фото можно увидеть фекалии на голове главного героя мультфильма. Власти города ведут поиски нарушителя. «Выложили в соцсети, надеемся найти свидетеля. Происходит это уже в четвертый раз. Последний раз было в июне», — заявили в пресс-службе администрации.

Предполагается, что статую оскверняет один и тот же человек. В распоряжении администрации есть запись с камер наблюдения, на которые попал испражняющийся на Чебурашку мужчина, однако его личность не получается установиться из-за того, что нарушение происходило ночью.

Ранее один из пассажиров британской авиакомпании EasyJet испражнился на пол в туалете самолета. Таким образом он сорвал рейс и оставил попутчиков на ночь в чужой стране.