Пассажир испражнился на пол самолета и оставил попутчиков на ночь в чужой стране

Daily Mail: пассажир EasyJet испражнился на пол самолета и сорвал рейс в Лондон

Пассажир британской авиакомпании EasyJet испражнился на пол в туалете самолета, сорвал рейс и оставил попутчиков на ночь в чужой стране. Подробностями истории поделился таблоид Daily Mail, который также опубликовал видео из салона лайнера.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе с испанского острова Тенерифе в Лондон. На размещенных в сети кадрах видны куски туалетной бумаги, разбросанные по полу воздушного судна, а также пилот, объясняющий, что рейс будет отменен, а пассажиров разместят в отелях.

Однако позже представители перевозчика признали, что не смогли найти гостиничные номера для всех путешественников из-за чрезвычайно высокого спроса, и им пришлось решать проблему с жильем самостоятельно.

Возмущенные клиенты авиакомпании оставили негативные отзывы в соцсетях. «Было здорово со стороны EasyJet задержать рейс на 3,5 часа при отсутствии связи, а затем вообще отменить его, потому что кто-то насрал на пол в туалете», «Это нормально — оставлять людей часами сидеть в самолете, а затем посреди ночи в другой стране сообщать им, что рейс отменили?», «Ваша забота о клиентах ужасна. Сотни пассажиров застряли в терминале аэропорта! Сделайте что-нибудь!» — пожаловались туристы.

Ранее ребенок на рейсе Delta Air Lines не смог попасть в туалет самолета и был вынужден испражниться в сумку. По данным источника, уборная была сломана и забита отходами.

