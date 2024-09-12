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18:20, 12 сентября 2024Россия

Шествие с лозунгом «Мы русские — с нами Бог» и флагами «Вагнера» прошло в Петербурге

В Петербурге прошло шествие, участники скандировали «Мы русские — с нами Бог»

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны»

Крестный ход по Невскому в честь перенесения мощей Александра Невского состоялся в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

На видеозаписи, опубликованной Telegram-канало «Петербург с огоньком» участники скандируют лозунг «Мы русские — с нами Бог». На другом видео, размещенном в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», можно увидеть участников крестного хода с флагами ЧВК «Вагнер» и «Русской общины».

Позже крестный ход в Петербурге прокомментировали в Госдуме. Депутат Михаил Матвеев опубликовал видео с идущими по Невскому проспекту горожанами. «Во-первых, это красиво», — написал он под роликом.

После завершения крестного хода в Петербурге стало плохо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. По завершении речи ему пришлось обратиться к медикам. В Русской православной церкви впоследствии сообщили, что с предстоятелем все я порядке.

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      Алан Босиков
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