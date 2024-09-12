Патриарха Кирилла под руки привели к скорой после выступления в Петербурге. Что случилось и что говорят в его окружении?

Патриарху Кириллу стало плохо после крестного хода в Петербурге

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу стало плохо после выступления в Санкт-Петербурге 12 сентября.

Он выступал перед прихожанами после завершения крестного хода по Невскому проспекту в честь перенесения мощей князя Александра Невского. По завершении речи ему пришлось обратиться к медикам. В РПЦ впоследствии сообщили, что с патриархом все в порядке.

Кирилл рассказывал о соблазнах Запада после крестного хода

Шествие стартовало в 11:00, участники прошли от Казанского собора до площади Александра Невского. Там по окончании хода патриарх Кирилл произнес речь о единстве русского народа.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В своей речи он среди прочего рассказывал участникам хода о соблазнах и предостерег от всего западного. «Люди приезжают в другие страны, там магазины получше, веселья побольше. Создается иллюзия, что там устройство лучше», — сказал он. Но «история показывает, что правда на нашей стороне», отметил он. Кирилл также говорил про Александра Невского и про то, что «жить следует с отдачей, делая жизнь вокруг и для других привлекательной». После него на сцену выходили губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

После завершения крестного хода журналисты нескольких изданий заметили, что патриарху стало плохо — к месту выступления подъехала скорая помощь, его под руки сопроводили к машине. На фотографиях видно, как ему помогают спуститься со сцены, рядом идут медики, охрана и другие священнослужители.

Собеседник «Фонтанки» в петербургской мэрии рассказал, что причиной стала жара. «Все нормально, ему помогли медики, и он уехал на своей машине», — добавил он. По данным 78.ru, у патриарха закружилась голова.

Близкий к патриарху источник ответил, что с Кириллом все в порядке

В Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ вначале сообщали, что не готовы дать официальную информацию о состоянии патриарха Кирилла после сообщений об ухудшении его самочувствия.

Позднее же источник в окружении предстоятеля опроверг информацию, что 77-летнему патриарху стало плохо.

Это неправда. С патриархом все в порядке источник «Интерфакса» в окружении патриарха Кирилла

В июне патриарх не смог произнести проповедь и попросил помолиться о его здоровье

В середине июня сообщалось, что Кирилл не смог произнести проповедь после литургии в храме Христа Спасителя. Он заявил, что из-за трудностей с голосом не сможет произнести проповедь в конце службы, и попросил прихожан с пониманием отнестись к случившемуся и помолиться о его здоровье.

В 2022 году патриарх заразился коронавирусом, но переносил болезнь в легкой форме. «Предстоятель продолжает активно работать и проходит курс лечения в домашних условиях», — отмечал тогда председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В 2020 году Кирилла отправили на карантин после контакта с зараженным коронавирусом. После сообщалось, что он здоров, чувствует себя хорошо и продолжает работать в дистанционном режиме.