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Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом патриарха Кирилла

РПЦ: заразившийся коронавирусом патриарх Кирилл переносит болезнь в легкой форме
Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл . Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который заразился коронавирусом, переносит болезнь в легкой форме. О состоянии предстоятеля РПЦ сообщается на сайте Московского патриархата.

«Заболевание святейшего патриарха протекает в легкой форме. Предстоятель продолжает активно работать и проходит курс лечения в домашних условиях», — отметил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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Также стало известно, что патриарх не сможет посетить Свято-Троицкую лавру и Донской ставропигиальный монастырь — визиты туда были запланированы на 8 и 9 октября. У Кирилла до сих пор положительный тест на COVID-19, сообщили в РПЦ.

О болезни патриарха стало известно 30 сентября. Тогда в РПЦ заявили об отмене ближайших мероприятий с участием Кирилла и отметили, что патриарху рекомендовали соблюдать постельный режим.

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Анастасия Шейкина
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