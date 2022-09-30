Патриарх Кирилл заболел COVID-19

В РПЦ сообщили, что патриарх Кирилл заразился коронавирусом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заболел COVID-19. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки святейшего патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», — сообщил глава Синодального отдела патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он добавил, что состояние предстоятеля РПЦ на данный момент удовлетворительное.

В начале сентября общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 20 миллионов, а общее число смертей от инфекции достигло 385 262.