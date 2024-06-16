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18:32, 16 июня 2024Россия

Патриарх Кирилл не смог произнести проповедь и попросил помолиться о его здоровье

Патриарх Кирилл не смог произнести проповедь в храме Христа Спасителя

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Патриарх Кирилл не смог произнести проповедь после литургии в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что из-за трудностей с голосом не сможет произнести проповедь в конце службы. Он попросил прихожан с пониманием отнестись к случившемуся и помолиться о его здоровье.

До этого патриарх произвел рукоположение епископа Алатырского и Порецкого Феодосия в архиереи.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что Калининградская область вымирает. Он отметил, что в регионе смертность превысила рождаемость. Он назвал потерю населения для Калининградской области геополитической проблемой.

До этого патриарх оценил роль России в борьбе с безбожием. Он заявил, что страна удерживает его развитие.

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      Мария Большакова
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