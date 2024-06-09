Патриарх Кирилл оценил роль России в борьбе с безбожием

Глава РПЦ Кирилл: Россия удерживает развитие безбожия

Россия осуществляет эпохальную роль в борьбе с безбожием. Об этом заявил глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл после богослужения в калининградском храме Христа Спасителя. Слова предстоятеля приводит РИА Новости.

Патриарх заявил, что в России «храмы переполняются» из-за того, что россияне смогли объединить в своем сознании бога, научные знание и современную культуру. Это, по мнению Кирилла, является цивилизационным достижением России.

Глава РПЦ указал, что роль, которую взяла на себя Россия, обычно встречает сильное противодействие. «Мы не перестанем об этом говорить, потому что так оно и есть», — заключил он.

Ранее в РПЦ предложили запретить товарные знаки с религиозной символикой. Там считают, что товарные знаки «Душа Монаха», «Исповедь Гришницы», сигареты Saint Georde оскорбляют чувства верующих. Подготовленный РПЦ законопроект внесут в Госдуму в весеннюю сессию.