В Патриархии прокомментировали сообщения об ухудшении самочувствия патриарха Кирилла

Патриархия: пока официальной информации о состоянии патриарха Кирилла нет

На данный момент в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ не готовы дать официальную информацию о состоянии патриарха Кирилла после сообщений об ухудшении его самочувствия. Об этом в отделе заявили «Ленте.ру».

«Пока никакой официальной информации нет», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что патриарху стало плохо после выступления в Санкт-Петербурге. Патриарх предостерегал об опасности всего западного, после чего его под руки сопроводили к машине скорой помощи.

Предстоятелю РПЦ оказали медицинскую помощь на месте, экстренная госпитализация не потребовалась. Предполагается, что причиной ухудшения его самочувствия стала жара.