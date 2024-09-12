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13:53, 12 сентября 2024Россия

Патриарху Кириллу стало плохо после выступления в Петербурге

«Фонтанка»: патриарху Кириллу стало плохо после выступления в Петербурге

Фото: Russian Government / Globallookpress.com

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу стало плохо после выступления в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

Во время обращения к участникам крестного хода на площади Александра Невского патриарх рассказал о соблазнах и предостерег от всего западного.

После предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) на сцену вышли губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко.

Уже после завершения мероприятия патриарху стало плохо. Его сопроводили к машине скорой помощи. В Смольном в свою очередь заявили, что причиной ухудшения самочувствия Кирилла стала жара. Медицинскую помощь предстоятелю РПЦ оказали на месте.

Ранее в Свердловской области 12-летний школьник выпил энергетик и оказался на грани инсульта. После употребления двух банок напитка он на протяжении двух ночей он чувствовал себя плохо — у мальчика были сильные приступы головной боли.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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