В РПЦ опровергли информацию об ухудшении самочувствия патриарха Кирилла

«Интерфакс»: РПЦ опровергла информацию об ухудшении состояния патриарха Кирилла

В Русской православной церкви (РПЦ) опровергли информацию о том, что 77-летнему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу стало плохо после выступления в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении предстоятеля.

«Это неправда. С патриархом все в порядке», — заявил собеседник агентства.

Ранее в этот же день об ухудшении самочувствия Кирилла сообщила «Фонтанка». По их информации, после обращения к участникам крестного хода на площади Александра Невского патриарху якобы стало плохо. Со ссылкой на Смольный издание также заявило, что причиной ухудшения самочувствия Кирилла стала жара, а медицинскую помощь ему оказали на месте.

В 2022 году предстоятель заболел COVID-19. По данным Московского патриархата, Кирилл тогда проходил курс лечения дома, а также продолжил активно работать.

В июне 2024 года патриарх не смог произнести проповедь после литургии в храме Христа Спасителя. Он объяснил это трудностями с голосом, а также попросил прихожан с пониманием отнестись к случившемуся и помолиться о его здоровье.