Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:37, 12 сентября 2024Забота о себе

Смартфоны оказались одной из причин прыщей на лице

Дерматолог Зотова: прыщи на лице могут появляться из-за грязных смартфонов

Фото: Freepik

Прыщи на лице часто возникают из-за неправильной гигиены и использования грязных смартфонов, предупредила дерматолог, косметолог брендов Bisou и Monolove Bio Лилия Зотова. О том, что гаджеты оказались одной из причин этой неприятной проблемы, она предупредила россиян в беседе с «Лентой.ру».

«На мобильных устройствах скапливается огромное количество бактерий, которые активно и быстро размножаются. При соприкосновении с лицом эти микроорганизмы переносятся со смартфона на кожу, что приводит к воспалениям», — объяснила дерматолог. Чтобы избежать этих проблем, Зотова рекомендовала перед каждым использованием протирать гаджет спиртовой салфеткой, а также стараться не прикасаться к лицу руками без предварительной санобработки.

Врач добавила, что еще одной причиной прыщей может быть неправильный уход за кожей. «Осенью, до наступления холодов, мы традиционно много гуляем, потеем. В результате механическое загрязнение кожи усиливается, и без очищения могут появляться воспаления», — рассказала она.

Материалы по теме:
Популярный заменитель сахара вызывает рак. В каких продуктах он встречается и как их избежать?
Популярный заменитель сахара вызывает рак. В каких продуктах он встречается и как их избежать?
14 июля 2023
БАДы: часть диеты или опасный препарат? Какой риск несут в себе добавки, не прошедшие регистрацию
БАДы: часть диеты или опасный препарат?Какой риск несут в себе добавки, не прошедшие регистрацию
27 октября 2021

Чтобы предотвратить появление высыпаний, специалист рекомендовала тщательно очищать кожу, в том числе использовать для этого энзимную пудру, и не пропускать этап тонизации — он уберет излишки себума и снизит активность выработки кожного сала.

Ранее врачи раскрыли опасность интернет-тренда на лечение прыщей чесноком. В частности, дерматолог Шерин Идрисс заверила, что данный способ не поможет избавиться от высыпаний.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы же не дураки». Зеленский раскритиковал план Китая и Бразилии по Украине

      Экс-мэр российского курортного города сразу после отставки уехал на СВО

      Прекратил работу один из крупнейших заводов Samsung

      Оставшиеся на помощь Украине ресурсы ЕС оценили

      Изъятые у россиянина 240 килограммов красной икры попали на видео

      В Одессе раздался взрыв

      Клаву Коку, Бьянку и JONY попросили признать иноагентами

      Стало известно об освобождении еще двух населенных пунктов в Курской области

      В России заявили о «переломе тренда» в атакованной Украиной Курской области

      Собчак рассказала о работе со Сванидзе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше