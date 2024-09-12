В СПЧ рассказали об изменениях в состоянии Сванидзе за последний год

Член СПЧ Меркачева: Сванидзе было проще писать, чем говорить по телефону

Известный журналист Николай Сванидзе был активным до последнего, рассказала бывшая коллега телеведущего, член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. При этом Сванидзе сам не любил говорить о здоровье, сообщила в разговоре с «Лентой.ру» правозащитница.

«У него были улучшения в прошлом году. Он даже стал сам по телефону отвечать. Но он писал, потому что говорил, что ему так проще. Мы с ним переписывались. Он даже редактировал один текст — интервью, которое пока не вышло, с ним», — поделилась Меркачева.

Правозащитница отметила, что периодически интересовалась у Сванидзе о состоянии его здоровья.

«Он говорил, что есть улучшения. А потом сказал, что бывало и лучше. Я тогда немножко как-то интуитивно напряглась, подумала, если так ответил, наверное, не очень хорошо. А в принципе, он не любил говорить про здоровье как настоящий мужчина, как боец. Он считал, что это самое последнее, о чем можно разговаривать», — добавила она.

Также Меркачева рассказала, что журналист поддерживал ее деятельность.

«Например, если я что-то напишу, какую-то статью, она ему попадется, то он мог написать: "Какая хорошая публикация" — что-то такое вдохновляющее», — поделилась член СПЧ.

Человек был активный до последнего. И я бы думала, что он пошел совсем уж на поправку, и скоро мы его увидим в светском обществе. Но не сложилось Ева Меркачева член СПЧ

Утром 12 сентября стало известно, что в Москве на 70-м году жизни умер известный журналист Николай Сванидзе. В последние годы жизни он тяжело болел — у него была диагностирована ишемия головного мозга. По данным «Московского комсомольца», Сванидзе ушел из жизни вечером в среду, 11 сентября, в своей квартире на улице Маршала Василевского.

