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14:50, 12 сентября 2024Интернет и СМИ

В СПЧ рассказали об изменениях в состоянии Сванидзе за последний год

Член СПЧ Меркачева: Сванидзе было проще писать, чем говорить по телефону

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Известный журналист Николай Сванидзе был активным до последнего, рассказала бывшая коллега телеведущего, член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. При этом Сванидзе сам не любил говорить о здоровье, сообщила в разговоре с «Лентой.ру» правозащитница.

«У него были улучшения в прошлом году. Он даже стал сам по телефону отвечать. Но он писал, потому что говорил, что ему так проще. Мы с ним переписывались. Он даже редактировал один текст — интервью, которое пока не вышло, с ним», — поделилась Меркачева.

Правозащитница отметила, что периодически интересовалась у Сванидзе о состоянии его здоровья.

«Он говорил, что есть улучшения. А потом сказал, что бывало и лучше. Я тогда немножко как-то интуитивно напряглась, подумала, если так ответил, наверное, не очень хорошо. А в принципе, он не любил говорить про здоровье как настоящий мужчина, как боец. Он считал, что это самое последнее, о чем можно разговаривать», — добавила она.

Также Меркачева рассказала, что журналист поддерживал ее деятельность.

«Например, если я что-то напишу, какую-то статью, она ему попадется, то он мог написать: "Какая хорошая публикация" — что-то такое вдохновляющее», — поделилась член СПЧ.

Человек был активный до последнего. И я бы думала, что он пошел совсем уж на поправку, и скоро мы его увидим в светском обществе. Но не сложилось

Ева Меркачевачлен СПЧ

Утром 12 сентября стало известно, что в Москве на 70-м году жизни умер известный журналист Николай Сванидзе. В последние годы жизни он тяжело болел — у него была диагностирована ишемия головного мозга. По данным «Московского комсомольца», Сванидзе ушел из жизни вечером в среду, 11 сентября, в своей квартире на улице Маршала Василевского.

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      Алена Шевченко
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