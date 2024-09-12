Умер один из отцов-основателей российского телевидения Николай Сванидзе. Он скончался в 69 лет после тяжелой болезни

В Москве на 70-м году жизни из-за пневмонии умер журналист Сванидзе

В Москве на 70-м году жизни умер известный журналист, один из отцов-основателей российского телевидения Николай Сванидзе. В последние годы жизни он тяжело болел — у него была диагностирована ишемия головного мозга.

По данным «Московского комсомольца», Сванидзе ушел из жизни вечером в среду, 11 сентября, в своей квартире на улице Маршала Василевского.

РЕН ТВ и Mash сообщают, что причиной смерти журналиста стали осложнения из-за пневмонии. Он скончался в присутствии бригады скорой помощи. До этого телеведущий обращался к врачам и жаловался на проблемы с дыханием, высокую температуру, но от госпитализации отказывался.

По информации Telegram-канала Shot, в заключении о смерти Сванидзе говорится, что он умер от острой сердечной недостаточности. Рядом с ним была жена.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Последние месяцы жизни Сванидзе с трудом разговаривал

Shot пишет, что последние два месяца жизни 69-летний журналист с трудом разговаривал и уже не отвечал на звонки. Он общался с близкими только сообщениями.

В 2023 году Сванидзе переболел пневмонией. Зимой его доставили в инфекционную больницу с отеком легких, он кашлял кровью. Телеведущего подключили к аппарату ИВЛ. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

У журналиста также наблюдались острая сердечная, дыхательная и почечная недостаточность, септический шок и сепсис. Тогда родственники телеведущего отправляли его на лечение в Израиль.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сванидзе стоял у истоков создания российского телевидения

Николай Сванидзе является одним из отцов-основателей российского телевидения. В разное время он вел телевизионные программы «Подробности», «Контрасты», «Суд времени», «Исторический процесс», некоторое время занимал пост председателя ВГТРК.

С октября 2003-го по апрель 2013 года был автором и ведущим цикла документальных передач об истории России «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» на канале «Россия». Кроме того, Сванидзе занимался правозащитной деятельностью. Он был членом Общественной палаты Российской Федерации и входил в Совет по правам человека.

