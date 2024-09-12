Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:06, 12 сентября 2024Интернет и СМИ

Умер журналист Николай Сванидзе

Журналист Николай Сванидзе скончался на 70-м году жизни

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Известный журналист и телеведущий Николай Сванидзе скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, журналист умер в своей квартире в Москве. Отмечается, что последние годы Сванидзе тяжело болел, у него диагностировали ишемию головного мозга.

Как сообщает РЕН ТВ, причиной смерти телеведущего могли стать осложнения из-за пневмонии.

В феврале 2023 года стало известно о госпитализации Сванидзе. Журналист попал в реанимацию с пневмонией и отеком легких. Его состояние описывали как тяжелое, телеведущего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позднее Сванидзе стало лучше, его перевезли на лечение в Израиль. В июле того же года жена телеведущего сообщила, что он находится на физиотерапевтической реабилитации и занимается восстановлением своего голоса.

Николай Сванидзе родился в 1955 году в Москве. Он начал работать на российском телевидении в 1991-м. Вел программы «Зеркало», «Контрасты», «Суд времени», «Исторический процесс». Также был автором цикла документальных передач об истории России «Исторические хроники с Николаем Сванидзе». В 2001 году получил орден Почета за большой вклад в развитие российского телевидения и радиовещания.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Наумова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Умер журналист Николай Сванидзе

      Студенты бизнес-коуча Шабутдинова попросили суд выпустить его из СИЗО

      В России перестало хватать вагонов

      Демократы усилили давление на Байдена по разрешению ВСУ ударов вглубь России

      Звезда «Мэри Поппинс» призналась в странных запретах для своего ребенка

      58-летняя Сальма Хайек посетила светский ужин в прозрачном платье

      Психолог раскрыла способы справиться с эмоциональным выгоранием

      В Эстонии заявили о колоссальном увеличении трат на боеприпасы

      Российская теннисистка избила себя ракеткой после проигрыша матча

      Раскрыты детали дела о поставках некачественных бронежилетов армии России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше