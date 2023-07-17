Стали известны подробности о состоянии здоровья Николая Сванидзе

Жена Сванидзе сообщила, что телеведущий находится на реабилитации и восстанавливает голос

Телеведущий Николай Сванидзе находится на физиотерапевтической реабилитации и занимается восстановлением своего голоса. Об этом РИА Новости сообщила жена знаменитости Марина Сванидзе.

По ее словам, у телеведущего проходит по две тренировки ежедневно в рамках реабилитации. Кроме того, Николай Сванидзе каждый день работает над восстановлением голосовых связок. Однако, по словам жены знаменитости, после перенесенного сепсиса пока о полной реабилитации говорить слишком рано.

В конце марта правозащитница, член СПЧ Ева Меркачева рассказала, что лечение попавшего в начале февраля в больницу журналиста Николая Сванидзе завершено. Она отметила, что состояние телеведущего стабилизировалось, его отключили от аппарата искусственного дыхания.

В конце февраля стало известно, что российского журналиста перевезли на лечение в Израиль. Родственники Сванидзе приняли такое решение после того, как ему стало лучше. За несколько дней до этого телеведущий пришел в сознание, но продолжал находиться в реанимации

Журналиста доставили в инфекционную больницу с пневмонией и отеком легких 6 февраля. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.