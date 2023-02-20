Стали известны подробности состояния Николая Сванидзе

Глава СЖР Соловьев сообщил, что журналиста Сванидзе перевезут на лечение в Израиль

Родственники телеведущего Николая Сванидзе приняли решение перевезти его в Израиль, где он продолжит лечение. Подробности его состояния стали известны главе Союза журналистов России (СЖР) Владимиру Соловьеву, передает ТАСС.

«У меня нет прямого контакта с родственниками, но я знаю из разных источников, что ему стало легче в российской клинике, после чего родственники приняли решение перевести его в больницу в Израиле, где он продолжает лечение», — сообщил Соловьев.

15 февраля член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что Сванидзе пришел в сознание. Тем не менее журналист находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), отметила член СПЧ.

6 февраля стало известно, что Сванидзе доставили в инфекционную больницу с пневмонией и отеком легких. Сообщалось, что телеведущего подключили к аппарату ИВЛ, его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позднее появилась информация о том, что Сванидзе сдал отрицательный тест на коронавирус.