Раскрыты подробности о состоянии находящегося в реанимации Сванидзе

Член СПЧ Меркачева заявила, что Сванидзе пришел в сознание, но пока находится на ИВЛ

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что журналист Николай Сванидзе пришел в сознание и улыбается. Подробности о состоянии Сванидзе она раскрыла в разговоре с РИА Новости.

Меркачева подтвердила, что Сванидзе вывели из медикаментозного сна. «Он в сознании, улыбается, бодрый уже», — заявила она. Тем не менее журналист пока находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), отметила член СПЧ.

В беседе с ТАСС Меркачева также указала, что говорить о значительном улучшении самочувствия Сванидзе пока рано.

6 февраля стало известно, что Сванидзе госпитализировали в инфекционную больницу с пневмонией и отеком легких. Сообщалось, что телеведущего подключили к аппарату ИВЛ, его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позднее появилась информация о том, что Сванидзе сдал отрицательный тест на коронавирус.

10 февраля Меркачева сообщила, что состояние журналиста улучшается. Вместе с тем член СПЧ подчеркнула, что восстановление Сванидзе будет долгим.