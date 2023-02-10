В СПЧ раскрыли информацию о состоянии Сванидзе

Член СПЧ Меркачева заявила, что журналист Сванидзе до сих пор находится в реанимации

Бывший член Совета по правам человека при президенте России, журналист Николай Сванидзе до сих пор находится в больнице. Такую информацию раскрыла член СПЧ Ева Меркачева в беседе с РИА Новости.

По словам Меркачевой, состояние журналиста улучшается, однако он до сих пор в реанимации.

«Если будет прогресс, то в ближайшее время его переведут, но восстановление само по себе будет очень долгим процессом», — заявила Меркачева.

О госпитализации Сванидзе стало известно 6 февраля. По данным телеканала «360», журналиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако помощница Сванидзе Оксана Ерофеева опровергла эту информацию. Позже сообщалось, что журналист находится в отделении реанимации инфекционной клинической больницы №1 с пневмонией и отеком легких.