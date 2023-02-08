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12:39, 8 февраля 2023Интернет и СМИ

Стал известен результат теста Сванидзе на COVID-19

Госпитализированный журналист Николай Сванидзе сдал отрицательный тест на коронавирус

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Госпитализированный журналист и телеведущий Николай Сванидзе сдал отрицательный тест на коронавирус. О результатах тестирования ведущего стало известно газете «Известия».

По данным издания, несмотря на отрицательный тест на COVID-19, журналист находится в тяжелом состоянии.

Ранее в среду, 8 февраля, Telegram-канал «112» сообщил, что телеведущий пришел в сознание, но остается на аппарате искусственной вентиляции легких.

7 февраля стало известно о тяжелом состоянии Сванидзе. По данным Mash, врачи диагностировали у журналиста дыхательную недостаточность на фоне двусторонней внебольничной пневмонии, выявили нарушения в работе мозга, а также септический шок.

О госпитализации телеведущего сообщалось 6 февраля. Позже издание Baza сообщило, что журналист находится в отделении реанимации инфекционной клинической больницы №1.

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Денис Савосин
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